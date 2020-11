Addio Maradona, il figlio Diego Jr. ha la polmonite. Non potrà volare in Argentina

Diego Maradona Junior ha saputo della morte del padre tramite la tv: "Immaginate come posso sentirmi adesso - ha detto brevemente al telefono - Probabilmente se domani salissi su un aereo potrei avere delle conseguenze serie". Il riferimento è alla polmonite bilaterale che lo ha costretto al ricovero al Cotugno di Napoli: "Dovrò aspettare un po' prima di dare l'ultimo bacio a papà". Diego Maradona Jr. avrebbe voluto già essere in Argentina ma la pandemia gli ha impedito di raggiungere il padre per festeggiare i 60 anni. Non sono riusciti a dirsi addio per colpa del Covid, un arresto cardiaco ha impedito al figlio di ricongiungersi al padre. Ieri è stato dimesso dopo aver firmato in prima persona le dimissioni una volta superata la positività al Covid, ma non potrà partecipare ai funerali. La prudenza lo costringerà a restare a Napoli e a rimandare l'addio al padre ai prossimi mesi. A riportarlo è La Repubblica.