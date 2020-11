Addio Maradona. Il fondo di Condò: "Il Mondiale dell'86 lo ha reso il più grande"

“Jorge Valdano era arrivato in Messico con due medaglie sul petto, la Liga e la Coppa Uefa conquistate con il Real Madrid. Aveva segnato un bel mucchietto di gol, e Maradona era sollevato al pensiero di poter contare su un buon terminal, perché il resto non era un granché e aveva bisogno di uno bravo vicino. C’era poi Jorge Burruchaga, un’ala reduce da un’ottima stagione al Nantes, e Oscar Ruggieri”. Inizia così il fondo di Paolo Condò su La Repubblica che con la mente torna al Mondiale del 1986, quello che lo consacrò come il più grande. “L’Argentina del 1986 non era una grande squadra, forse nemmeno una squadra media, rendendosene conto il ct Bilardo aveva accentuato la centralità di Maradona, alfa e omega di ogni ambizione. (…) Diego voleva la fascia da capitano e il vecchio Passarella non era disposto a farsi da parte? Si accomodasse in panchina così il problema non sussisteva. (…) C’era un altro giocatore di alto livello, idolo giovanile di Diego, Riccardo Bocchini. La sua esclusione nel ‘78 era stata scandalosa e la sua qualità pareva sfiorita nonostante i soli 32 anni. Biliardo gli concesse solo pochi minuti in semifinale, ma una volta che Bocchini si dispose a bordo campo per subentrare, Diego gli corse incontro dicendogli aspettavamo solo lei, Maestro. (…) Se consideriamo Maradona il più grande calciatore della storia, più grande di Pelé e Messi che sono gli altri due elementi della trimuti, è per via del Messico. È per un Mondiale bello ed emozionante che Diego vinse da one-man-show, o quasi da capobanda di una gang da peggiori bar di Caracas. Pelé ne ha vinti tre, ma da Djalma Santos, Didì, Garrincha all’attacco dei cinque numeri 10 (Jairzinho, Gerson, Tostao, Pelé e Rivelino) è sempre stato la perla di uno sfarzoso diadema. Nelle sue spedizioni Messi ha avuto di più e concluso meno. Non s’era mai visto un Mondiale dominato e vinto da un leader simile. E non si vedrà mai più, maledizione”.