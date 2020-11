Addio Maradona, il tweet del City con la foto insieme al genero Aguero

Anche il Manchester City si unisce al cordoglio del mondo del calcio, e non solo, per la scomparsa di Diego Armando Maradona. E lo fa in modo particolare. Il club inglese, infatti, ha twittato una foto che ritrae il Pibe de Oro abbracciato a Sergio Aguero. L’attaccante argentino, per anni compagno di Giannina, la seconda figlia di Maradona, ha infatti avuto un rapporto molto speciale con lui.