Addio Maradona, il Milan su Twitter: "Eterno campione. Grazie, da tutti noi amanti del calcio"

"Addio Diego, eterno campione. Grazie, da tutti noi amanti del calcio". Questo il tweet del Milan dopo la morte di Diego Armando Maradona.

Rest in peace, Diego. Football will forever thank you.

Addio Diego, eterno campione. Grazie, da tutti noi amanti del calcio. pic.twitter.com/rw34krJ0ZV

— AC Milan (@acmilan) November 25, 2020