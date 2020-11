Addio Maradona, il Parma sui social: "Riposa in pace, Diego Armando"

Arriva anche il messaggio di cordoglio del Parma per la scomparsa, a 60 anni, di Diego Armando Maradona. Il club emiliano via Twitter ha scritto: "Descansa en paz, Diego Armando". Più semplicemente in italiano: "Riposa in pace".