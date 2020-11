Addio Maradona, l'avvocato Pisani: "Doveva farsi curare a Napoli. In Argentina è morto solo"

Angelo Pisani, avvocato di Diego Armando Maradona, ha parlato al MailOnline: "Da quello che ho saputo tramite i media, Diego è morto da solo e questo è incredibile. Ha dormito da solo senza la presenza di familiari o affetti, nonostante si fosse operato da pochi giorni. È assurdo quanto accaduto, se Diego Junior non avesse avuto il Covid, ci sarebbe stato lui accanto. Diego si è addormentato da solo e ancora non è chiaro come sia morto. A Napoli aveva i suoi amici e avrebbe avuto una veglia di preghiera fuori dalla propria casa, avrebbe avuto tanti tifosi al suo fianco se avesse scelto di farsi curare in Italia invece che in Argentina".