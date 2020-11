Addio Maradona, l'omaggio al Dio del calcio sulle prime pagine della stampa italiana

Diego Armando Maradona è morto ieri, intorno alle 16 ora italiana, per un arresto cardiaco che, a 60 anni, non l'ha risparmiato nonostante l'intervento di ben 9 ambulanze. Il Pibe de Oro, la Mano de Dios, il giocatore più forte della storia del calcio, ci ha lasciato così, nel giorno della morte di Fidel Castro e di quella di George Best, come uno strano e terribile scherzo del destino. Tutti i quotidiani italiani gli rendono omaggio, ecco le principali aperture nazionali: