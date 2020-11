Addio Maradona, le luci del San Paolo stanotte resteranno accese in memoria di Diego

vedi letture

Le luci dello Stadio San Paolo di Napoli, questa notte resteranno accese per onorare la memoria di Diego Armando Maradona. Le luci dello stadio che lo hanno reso eterno nel cuore dei tifosi napoletani resteranno accese per non dimenticare il campione scomparso oggi, a 60 anni, a causa di un attacco di cuore che non gli ha lasciato scampo.