Addio Maradona, lo aspettavano al Gimnasia ma non è riuscito a tornare in campo

vedi letture

La notizia della morte di Diego Armando Maradona, che si è diffusa dall'Argentina nel pomeriggio di ieri, ha sconvolto e sorpreso il mondo. Le informazioni sulle sue condizioni dopo l'operazione d'urgenza subita al cervello nelle ultime settimane sono sempre state poche ma mai allarmanti. Addirittura in Argentina si parlava di un suo prossimo ritorno sulla panchina del Gimnasia, ultima squadra che ha avuto l'onore di averlo nei ranghi. Dall'operazione però in realtà non si è mai ripreso del tutto e ieri si è spento per un arresto cardiaco fermando una corsa che non si è mai fermata da quando ha iniziato a vivere una vita da icona.