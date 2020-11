Addio Maradona, Mertens: "Impossibile accostare il mio nome al suo. Lo ricordo col sorriso"

Dries Mertens, attaccante del Napoli, dopo la vittoria contro il Rijeka in Europa League ha parlato anche di Diego Armando Maradona ai microfoni di Sky Sport: "E' stato un brutto momento. Per me e non posso neanche pensare per tutte le persone che hanno vissuto qui, per tutta Napoli. Diego è stato importante per la società, per la città, per il Sud".

Ti aspettavi questa partecipazione da Napoli?

"Diego ci lascia, ma dobbiamo conservare i bei ricordi. L'ultima immagine che ho di Maradona è di un uomo che rideva e che amava il calcio, che quando toccava il pallone faceva qualcosa di straordinario".

Gli hai chiesto scusa con un bel messaggio sui social.

"Sì, perché non si può mettere il mio nome vicino al suo. E' stato bello vederlo".

Che segnali da questa partita?

"Non era facile, ma nessuna partita è facile. Tutti pensano che sia facile giocare col Rijeka, ma non lo è. Ora dobbiamo pensare a domenica".

Cosa provi quando indossi la maglia del Napoli?

"E' difficile da spiegare. Oggi c'era il sole, c'era un bel tempo, questo ci fa capire che bisogna andare avanti. Era dura oggi mettere la maglia, ero emozionato. E' difficile da spiegare".