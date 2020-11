Addio Maradona, Minguella: "Ricordiamo Diego per aver reso felici milioni di persone"

Josep Maria Minguella è l’intermediario di mercato che ha portato in Europa sia Diego Armando Maradona che Lionel Messi, ha commentato la scomparsa del Pibe de Oro. Ecco alcune delle parole riportate da La Repubblica: “Sapevo che sarebbe potuto succedere, ma fa male lo stesso, anche perché sono convinto che Diego non abbia avuto la vita che meritava, è stato maltrattato dalla vita stessa. Come lo dovremmo ricordare? Come un ragazzo semplice, umile, nato in circostanze molto dure e che, dando calci a una palla, è riuscito a diventare famoso e, soprattutto, a rendere felici milioni di persone. In Argentina e Italia ne sapete qualcosa. Questo potrebbe essere il suo epitaffio. L'epitaffio di una persona che ha avuto una vita agitata e con molti problemi, ma che come calciatore era un genio".