Addio Maradona, Mino Raiola: "Ci ha fatto sentire orgogliosi nel calcio ma pure nella vita"

vedi letture

Fra i tanti pensieri arrivati per commemorare Diego Armando Maradona, c'è anche quello di Mino Raiola. L'agente ha parlato durante il World Football Summit ricordando così il Pibe de Oro: "La mia famiglia è di Napoli, ci ha portato in un’altra dimensione. Ci ha fatto sentire orgogliosi, non solo nel calcio ma anche nella vita. Non è mai stato un conformista, ma ha fatto quel che voleva, quando voleva. L’ho incontrato una volta in Argentina, mi ha dato la gioia di vedere qualcosa che assomigliava a un miracolo. È un giorno molto triste, per Napoli in particolare. Ho trovato fantastico quel che ha detto Pelè".