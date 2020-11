Addio Maradona, nell'hotel indiano dove ha soggiornato la camera 309 diventa museo

vedi letture

Diego Maradona come fenomeno globale. E lo testimoniano i numerosi ricordi in ogni angolo del mondo. Anche nel Kerala, stato indiano, dove un hotel dove ha pernottato il Pibe de Oro si è trasformato in un mausoleo. La camera 309 è diventato un museo, ogni oggetto 'coperto e diventato reliquia'. Compresi i palloni e il menù firmato. Anche in India, nazione fortemente spirituale, Maradona è diventato un mito, con musicisti locali che gli hanno dedicato una canzone. E a Kolkata i suoi fan si sono ritrovati davanti a una sua effigie inaugurata nel 2017.