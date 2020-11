Addio Maradona, Papa Francesco e il rapporto con Diego: il Pontefice prega per il Dio del calcio

vedi letture

Anche l'argentino Papa Francesco prega per Diego Armando Maradona dopo averlo incontrato in più occasioni negli ultimi anni. A confermarlo è il direttore della sala stampa vaticana, che conferma come il Pontefice stesse pregando già da diversi giorni per il grande campione dopo aver saputo delle sue condizioni, prima con l'operazione e ora dopo l'arresto cardiaco che l'ha portato via. Nel 2014, fu proprio Diego a regalargli la propria maglia prima della "Partita per la Pace" che si sarebbe disputata all'Olimpico di Roma. A riportarlo è Il Corriere della Sera.