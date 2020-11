Addio Maradona. Parla anche Balbo: "E' stato il mio idolo, il mio mito, un amico"

Abel Balbo, ex attaccante argentino di Roma e Udinese, ricorda Maradona: "Ho un ricordo immenso di Diego, è stato il mio idolo, il mio mito, un amico, il personaggio del mondo dello sport che ho amato di più - dice a Sky Sport - Per me è anche difficile parlarne, nessuno si aspettava una situazione del genere, sembrava tutto tranquillo dopo l'operazione. E' andato via troppo giovane, ma rimarrà nella storia di questo sport e nel cuore di tutti quelli che hanno avuto la fortuna di vivere dei momenti belli ed esaltanti insieme a lui".