Addio Maradona, Pecci: "Era genio assoluto. Sono l'unico può dire che mi ha fatto da elettricista"

Eraldo Pecci non ha giocato molto al Napoli ma è stato il vicino di casa di Diego Armando Maradona. "Stavolta sarebbe il caso di ritirare il pallone, altro che la maglia come hanno già fatto - dichiara a La Stampa - Diego era il calcio. Era il genio assoluto, uno alto 1,60, più largo che lungo, proprio per questo è stato il più grande. Lui come vicino di casa? Quando arrivati in appartamento non c'era niente. Lui abitava al piano di sopra e mi chiese se mi serviva il televisore e si rimboccò le maniche iniziando ad armeggiare con i cavi. Posso dire che è stato il mio elettricista".