Addio Maradona, Prandelli: "Un uomo correttissimo con tutti, non me la sento di parlare di calcio giocato adesso"

Prandelli sia alla RAI che in conferenza stampa dopo la vittoria della sua Fiorentina sull'Udinese ha voluto ricordare Diego Armando Maradona, evitando domande sul calcio giocato: "Resterò a parlare pochi secondi perché in questo momento non trovo giusto parlare della partita, mi sembra doveroso ricordare Maradona, abbraccio tutta la famiglia. Sono stato fortunato a poterlo marcare in campo, era un po' scarico in quei match e mi ha fatto fare bella figura. Nessun giocatore si è mai lamentato di lui, era sempre correttissimo con tutti i compagni. Lui era il campione, bisogna solo ringraziarlo per quanto ha fatto in carriera. Il calcio deve far sognare i bambini e lui lo ha fatto. Sulla partita posso dire che sono felice abbia segnato un giovane come Montiel, ci dà fiducia”.