Addio Maradona, prima di morire aveva il sogno di tornare a Cuba. Ma era troppo debole

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nelle ultime settimane prima di morire Diego Armando Maradona stava maturando l'idea di realizzare un piccolo sogno, ovvero quello di tornare nella sua amata Cuba, dove in passato era riuscito a curare la propria dipendenza da cocaina aiutato e protetto dall'amico Fidel Castro. Stava progettando il volo ma era troppo debole e ha dovuto rimandare. Purtroppo per lui, non è riuscito a riprendersi abbastanza per esaudire questo desiderio.