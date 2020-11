Addio Maradona, Stroppa: "La cosa straordinaria era guardarlo nel riscaldamento. Era unico"

Il tecnico del Crotone, Giovanni Stroppa ha ricordato così Diego Armando Maradona: "La cosa straordinaria, bella, era guardarlo nel riscaldamento. Capitava a volte di giocare e di distogliere la concentrazione vedendolo semplicemente palleggiare con un pallone contro il muro. Poi se non eri della partita andavi a vederlo perché non si riscaldava come gli altri. Palleggiava, si divertiva, anche con quelli della panchina. Una volta che le squadre erano pronte nel sottopassaggio, arbitri compresi, si aspettava lui. Arrivava con le scarpe slacciate, dava un cinque a tutti e poi quando entrava in campo erano dolori per gli avversari. Era unico, semplicemente unico".