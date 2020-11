Addio Maradona, Totti: "Quello che faceva in campo non si può imitare neanche alla Playstation"

Nella giornata di domani Francesco Totti sarà ospite di Verissimo su Canale 5 e ricorderà Diego Armando Maradona raccontando anche la chiamata del campione argentino quando il numero 10 della Roma decise di lasciare il calcio: “È ancora qui con no, le emozioni che ci ha lasciato sono irripetibili. Avevo un bellissimo rapporto con Diego. Fuori dal terreno di gioco era una persona straordinaria mentre in campo era il calcio, era inimitabile. Neanche alla Playstation si può copiare quello che faceva lui. Lo voglio ricordare così, è come se non fosse mai morto, rimarrà qui sulla terra perché era diverso da tutti gli altri. - ha spiegato Totti nell’anticipazione dell’intervista - Quando ho smetto Maradona è stato il primo a chiamarmi per sostenermi e dirmi di stare tranquillo, un gesto che porterò sempre con me”.