Addio Maradona, Zidane: "Grazie per la tua magia Diego. Un genio se n'è andato"

Un altro numero dieci che ha fatto la storia del calcio come Zinedine Zidane, oggi allenatore del Real Madrid, ha voluto rendere omaggio a Diego Armando Maradona con un post su Instagram: “Grazie per la tua magia in campo Diego Armando Maradona. È un momento molto triste per il mondo del calcio, un genio se n'è andato!”.