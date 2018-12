© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un addio già scritto? Forse. Di certo il divorzio tra il Manchester United e Mourinho apre il dibattito sul destino dei tanti giocatori che con lo Special One non avevano più alcun genere di rapporto e parevano destinati ad un addio imminente. Se da un lato il futuro di Martial, vista la sua situazione contrattuale, non dovrebbe subire variazioni con un addio segnato e con la possibilità italiana sospesa tra Inter e Juventus sempre più concreta, dall’altro separati in casa con contratti ben più lunghi potrebbero cambiare l’idea che si stavano costruendo rispetto al loro futuro. Il riferimento immediato è per Paul Pogba, per il quale le voci di un rientro alla Juventus non hanno mai smesso di farsi sentire con grande forza, ma anche per quell’Alexis Sanchez che nelle ultime settimane aveva fatto presente che la scelta presa dodici mesi fa aveva dei presupposti ben diversi rispetto a quelli vissuti sotto la guida di Jose Mourinho. Ed allora spazio al grande ballo del mercato. Senza la musica dello Special One.