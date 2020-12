Addio Paolo Rossi, Gilardino: "Nato il 5 luglio 1982 sotto la tua stella. Per sempre nel cuore"

Alberto Gilardino, ex attaccante di Parma, Milan e Fiorentina, ha voluto rendere omaggio a Paolo Rossi, eroe dell’Italia Mundial, con un lungo post su Instagram: “È come se ripercorressi quella giornata, mi si è stretto lo stomaco aver letto questa notizia... Eh si Pablito, io il 5 luglio del 1982 (giorno di Italia-Brasile 3-2 nel Mundial spagnolo, ndr) sono nato, ma da quel giorno ho sentito parlare di te, da mio padre. Più crescevo e più lui mi raccontava e mi faceva vedere quelle immagini, credo di essere nato sotto la tua stella, credo molto nel destino. Tu #Pablito quel giorno hai fatto gioire milioni di italiani, ora riposa in pace Campione, rimarrai per sempre nei nostri cuori”.