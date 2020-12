Addio Paolo Rossi, il saluto del Milan: "Il nostro ricordo per sempre al fianco del tuo dolce sorriso"

Anche il Milan ricorda Paolo Rossi, scomparso all'età di 64 anni dopo una battaglia con un male incurabile.

"Ti abbiamo ammirato in maglia azzurra, ti abbiamo abbracciato in maglia rossonera, il nostro ricordo per sempre al fianco del tuo dolce sorriso, ciao Pablito".