Addio Paolo Rossi, il saluto di Inzaghi: "Sei stato fonte di ispirazione per tutti gli attaccanti"

vedi letture

Con un messaggio pubblicato sul proprio sito ufficiale, Filippo Inzaghi ricorda così Paolo Rossi, scomparso questa notte all'età di 64 anni. "Per chi come me voleva fare il centravanti sei stato fonte d’ispirazione. Eri il mio idolo da bambino. Ciao Paolo, rimarrai sempre nei nostri cuori. Riposa in pace".