Addio Paolo Rossi, Stroppa: "L'ho incrociato al Milan. Sembrava di giocare con una figurina"

Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, in conferenza stampa regala il suo ricordo di Paolo Rossi, che ha incrociato brevemente al Milan: "Ho avuto la fortuna di allenarmi insieme quando venne al Milan nel 1985, avevo 17 anni e mi sembrava di stare con una figurina. Era una persona straordinaria, di una semplicità disarmante nonostante si portasse dietro tutti quei trofei vinti, compreso il Mondiale in cui tutti siamo salvati in piedi per i suoi gol. Mi spiace e abbraccio la sua famiglia, se n'è andata una persona straordinaria”.