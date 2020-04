Addio, rescissione o rottura: in casa Juventus balla il caso Gonzalo Higuain

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Gonzalo Higuain. A giorni la Juventus convocherà i bianconeri all'estero e tra questi c'è anche l'argentino. Sul suo ritorno permangono dubbi e perplessità: se torna, finisce la stagione e poi sarà ceduto. Se non dovesse farlo, però, due strade: compromesso o guerra col club. Il contratto scade nel 2021, il giocatore pare non troppo intenzionato a tornare in Italia e potrebbe restare per chiudere al River Plate. Solo che in caso di ripresa la Juventus ha solo lui come attaccante centrale di ruolo e un mancato rientro aprirebbe un caso, e pure un caos, nel reparto di Maurizio Sarri.