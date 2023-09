Addio titolarissimi, il mercato ha regalato a Sarri un centrocampo mai così abbontante e ricco

Maurizio Sarri dovrà ufficialmente abbandonare i titolarissimi. Dovrà aprire ufficialmente le rotazioni in un centrocampo che la Lazio nella sua storia recente non ha mai avuto così folto e abbondante. Sin troppo, tanto che il club era pronto a liberare Matias Vecino per andare al Galatasaray ma a sorpresa è stato proprio lo stesso Sarri a blindare l'uruguaiano. Chi è di troppo, semmai, è il croato Toma Basic, che difficilmente avrà minutaggio nelle prossime settimane.

Due uomini per ruolo

In regia due giocatori diversi per età, per percorso, ma simili per caratteristiche. Danilo Cataldi ha strappato il posto, da subito, a Marcos Antonio, poi ceduto in estate al PAOK Salonicco. A fargli da riserva è arrivato Nicolò Rovella, dalla Juventus, voluto e bramato proprio dallo stesso Sarri. Uscito Sergej Milinkovic-Savic, era praticamente impossibile trovare un giocatore con le stesse caratteristiche per la Lazio che ha avuto forza e costanza di riuscire a tenere le briglie di Luis Alberto e blindarlo col rinnovo. Così ne ha presi due... Daichi Kamada, che nasce più trequartista, e Matteo Guendouzi, più mezzala tra contenimento e qualità. Saranno tre per due maglie, con lo stesso Vecino a inserirsi nelle rotazioni. Per un centrocampo con un'abbondanza mai vista prima, in casa Lazio. Adios, Titolarissimi.