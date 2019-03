Adekanye: "Lazio interessata a me, in estate deciderò il mio futuro"

© foto di Federico Gaetano

Lazio sì, Lazio no. Da tempo i biancocelesti sono sulle tracce di Bobby Adekanye, attaccante classe '99 del Liverpool. Il giovane ha parlato a Voetbalzone del suo futuro: "Mi aspettavo che avrei avuto una possibilità di giocare con i Reds. Ne parlammo addirittura in un periodo antecedente al mio arrivo. Mi dissero che se mi fossi reso protagonista di una buona stagione mi sarei poi potuto unire alla prima squadra. A causa di un infortunio questo non è accaduto".

Sul futuro.

"Non ho voluto rinnovare il mio contratto perché tre anni sono tanti. In un periodo del genere si costruiscono progetti e aspettative. In termini di soldi al Liverpool non sarebbero mancati, ma se poi non c'è prospettiva a cosa servono. Il denaro arriverà più avanti, ora voglio giocare. La Lazio? Non è un nome messo lì a caso. Tanti amici mi mandano foto e messaggi, ma non ho ancora firmato. È uno dei club interessati a me, questo posso assolutamente confermarlo, ma non ho ancora deciso al 100%. Non voglio nominare la lista di tutte le società interessate a me perché adesso ho tanti impegni sui quali sono concentrato. Posso dire che sono squadre che risiedono in Olanda, Italia e Spagna. In estate ne parlerò con la mia famiglia e il mio agente, Junior Minguella. Adesso non sono preoccupato, il futuro sono sicuro mi sorriderà".