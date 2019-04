Adekanye sulla Lazio: "Devo prendere l'ultima decisione, preso saprete"

Fonte: lalaziosiamonoi.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bobby Adekanye, ala destra che la prossima estate potrebbe arrivare alla Lazio dopo l'esperienza al Liverpool, ha parlato al Corriere dello Sport: "Sono stato a Roma, ho parlato con la Lazio e hanno ottimi progetti per me. Sono interessato alla proposta. Ho parlato con il direttore Igli Tare, pensa che posso diventare un buon giocatore e che venire alla Lazio potrebbe essere una buona scelta per la mia carriera. Sto seguendo tutte le partite della Lazio. In Serie A potrei esaltare le mie qualità perché mi piace attaccare. Immobile è un ottimo giocatore, se venissi alla Lazio potremmo avere una buona sintonia. Potrei imparare molto anche da Correa, un altro ottimo giocatore. Quanto sono vicino alla Lazio? Ottanta per cento. Devo ancora prendere l'ultima decisione con il mio agente e la mia famiglia. Manca poco, presto saprete".