Adekanye, Tare spera nel colpo alla Keita: il passato insegna

Non sappiamo quale caratteristica di Adekanye abbia fatto innamorare Tare. Lo scopriremo. Magari sarà la stessa che incanterà anche Simone Inzaghi, che dal 9 luglio se lo ritroverà davanti a Formello e potrà osservarlo da vicino. La Lazio è arrivata prima di tutte, ha bruciato la concorrenza strappandolo a parametro zero dal Liverpool. Ha vinto la corsa per questo esterno classe 1999: mancino, baricentro basso, veloce e muscolarmente potente. A Roma arriva con l’etichetta provvisoria del ‘baby talento emergente’, poi con il tempo scoprirà le sue carte. In pochi lo conoscono, tra i tifosi c’è tanta curiosità. Ma nell’ambiente serpeggia anche una discreta fiducia nell’operato della società e del diesse, che in passato di intuizioni giuste ne ha avute parecchie.

La speranza è che possa percorrere le orme di Keita, magari con qualche aggiustamento nella rotta (e del comportamento) finale. Il senegalese, anche lui preso a zero, era arrivato nel silenzio totale dal Barcellona. In poco tempo ha conquistato la prima squadra e le prime pagine dei giornali, a suon di accelerazioni e giocate. Con lui la società ha segnato sul bilancio una super plusvalenza, un +30 milioni nelle casse del club. Keita è l’apice, ma non è l’unico caso nel passato di giovani sconosciuti presi a zero. Patric, sempre dalla canterà blaugrana, Luiz Felipe dal Brasile e Strakosha, preso giovanissimo per 75 mila euro e cresciuto nel settore giovanile biancoceleste. Chi più o chi meno, tutti hanno dato il contributo alla Lazio dei grandi, vedendo il proprio valore aumentato. Certo, come sempre accade, ci sono delle eccezioni. E allora vengono alla mente i vari Morrison e Vinicius, che non hanno lasciato segni degni di una piazza come quella laziale. Il passato può insegnare, ma non è indicativo per il futuro, che dipenderà solo ed esclusivamente da Bobby Adekanye. Starà all’olandesino scegliere in quale di questi due gruppi appartenere.