Adekanye titolare, Tare: "Caratteristiche interessanti, non abbiamo fretta"

© foto di Federico Gaetano

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare, nel pre partita della sfida fra Lazio e Cluj, ha parlato anche di Bobby Adekanye, talentino classe '99 arrivato in estate dal Liverpool che sta giocando titolare questa sera: "È un giocatore giovane, non abbiamo fretta. Ha un contratto di cinque anni, dobbiamo inserirlo pian piano. Ha imparato la lingua, queste esperienze come quelle di stasera lo aiuteranno tanto. Ha caratteristiche interessanti".