Adesso chiamatela zona Romagnoli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Renato Cesarini era un attaccante italiano-argentino della Juventus che aveva il vizio di segnare all'ultimo minuto. Da lì, la Zona Cesarini. Alessio Romagnoli, ottant'anni dopo, pare condividerne la passione per gli ultimi istanti della gara. Due gol in due partite, entrambi a tempo scaduto: l'Udinese dopo il Genoa, gli avversari cadono ai piedi del numero 13 rossonero. Cuore di capitano, al braccio la fascia ereditata da Bonucci e il peso della leadership non si sente. Anzi, si fa leggera: il Milan è lassù, al quarto posto, non per i gol di Cutrone e Higuain, ma per quelli del suo centrale. Il miglior difensore rossonero negli ultimi anni, costretto da infortuni e defezioni varie a giocare quasi sempre con un compagno diverso. Ultimo a mollare, primo a crederci. È lui l'uomo Champions del Diavolo. E adesso possiamo iniziare a chiamarla Zona Romagnoli.