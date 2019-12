Fonte: inviato a Leverkusen

Adesso Adrien Rabiot deve prendersi la Juve. E’ il suo momento: con Khedira e Bentancur ai box, Pjanic squalificato nel prossimo turno di campionato, Bernardeschi ancora relegato al ruolo di trequartista a causa dell’indisponibilità di Ramsey e Douglas Costa. Insomma tutte le condizioni portano al centrocampista francese, acquistato la scorsa estate e ancora non esploso con maglia bianconera.

“Rabiot viene da un anno di infortunio, ha avuto bisogno di un po' di tempo, poi è stato fermo per infortunio e ha ricominciato da 3-4 allenamenti. Non è stato bocciato, anzi: ci facciamo grandissimo affidamento, perché le potenzialità sono tantissime – spiega Sarri, che poi indica la strada del completo recupero -. Deve solo ritrovare condizione fisica”. Con il Bayer Leverkusen farà certamente uno spezzone di gara, da mezzala. In vista del match con l’Udinese nel quale, in assenza di Pjanic (squalificato) potrebbe addirittura ritrovarsi a fare il regista, come in qualche circostanza (con risultati discreti) la scorsa estate in ritiro.