"Adesso trasformiamo questa delusione in voglia". Rivedi le parole di Sarri dopo la finale

“Trasformiamo questa delusione in voglia di vincere”. Dopo la sconfitta contro il Napoli in finale di Coppa Italia, Maurizio Sarri guarda alle prossime sfide. In conferenza stampa, il tecnico della Juventus ha analizzato la prestazione non sempre convincente dei suoi ragazzi: "La Juve ha fatto gioco. Penso che questa situazione sia momentanea. Non si può pensare che la squadra abbia lo stesso ritmo di tre mesi fa. Io stasera ho visto una partita a basso ritmo da parte di entrambe le squadre. Ne vedremo molte di squadre sgonfie. Se riusciamo a salire dal punto di vista fisico, con l'applicazione tattica che abbiamo avuto stasera ne possiamo venire fuori bene in futuro”.