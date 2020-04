Adil Rami: "Benitez mi voleva al Napoli. Al Milan ho avuto problemi con Inzaghi"

Ospite di Fabio Cannavaro in diretta Instagram, Adil Rami, difensore centrale ex Milan, oggi al PFK Soči, ha raccontato di aver iniziato a giocare a calcio proprio per ammirazione nei confronti dei difensori italiani, anche se oggi il mondo del pallone è cambiato: "Voi andavate giù duro, adesso non si può entrare forte. Neymar non lo possiamo toccare, Ronaldo non lo possiamo toccare".

Napoli e Milan: due retroscena.

"Quando era al Valencia mi ha chiamato Benitez per andare al Napoli, io gli ho risposto che mi sarebbe piaciuto giocare in Italia, ma a Milano. Così sono andato al Milan: a me è piaciuto moltissimo, ma ho avuto un problema col tuo amico Pippo Inzaghi. Non voglio parlare male di lui, ma mi ha fatto delle critiche che non mi sono piaciute".