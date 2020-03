Adios quarantena: i calciatori che sono tornati a casa

In un periodo di emergenza conclamata e di psicosi inevitabilmente dilagante, il mondo del calcio riesce a trovare sempre la maniera per far parlare di sé. Tanto più che il contesto sociale che accompagna queste settimane drammatiche suggerirebbe di limitare al massimo ogni genere di spostamento. Il caso esplode con la notizia dell’interruzione della quarantena da parte di Gonzalo Higuain, che autorizzato dalla Juventus ha lasciato Torino per fare ritorno in Argentina con l’obiettivo di assistere la madre malata. Terminato il periodo di isolamento forzato con l’esito negativo del tampone, il centravanti argentino ha organizzato il suo ritorno in Argentina per mezzo di un jet privato e di un incastro di scali piuttosto laborioso che ha coinvolto Francia e Spagna prima dell’approdo finale a Buenos Aires. Le rimostranze della Polaria sono state dunque rispedite al mittente con tanto di certificato medico. Un trend che, al di là della fattispecie che ha coinvolto il Pipita, sembra essere di particolare impatto per chi come i calciatori ha la possibilità economica di eludere il blocco dei voli attraverso l’utilizzo di jet privati, al punto che anche Khedira e Pjanic hanno lasciato Torino previa autorizzazione del club bianconero, per fare ritorno dalle rispettive famiglie in patria. Sull’esempio di Cr7 che già da un paio di settimane ha scelto la nativa Madeira come luogo di “esilio”, per la verità ancor prima che si fosse a conoscenza della positività di due suoi compagni di squadra. Se la Juventus rappresenta il caso più eclatante del calcio di casa nostra, molti altri esponenti di top club in giro per l’Europa hanno preso la stessa decisione, per quanto eticamente discutibile. Luka Jovic del Real Madrid è volato in Serbia dalla fidanzata, mentre Thiago Silva e Neymar hanno abbandonato a braccetto Parigi per affrontare la pandemia in un contesto decisamente più confortevole rispetto a quello europeo come le rispettive residenze brasiliane. Così come Cavani che ha dichiarato la sua volontà di aiutare la gente della nativa Salto, al confine tra Uruguay e Argentina. Insomma: quarantena sì, ma vista da casa ha tutta un’altra prospettiva…