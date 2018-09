Adjapong e Matri espugnano Ferrara: Sassuolo terzo, SPAL senza punti

Risultato finale: SPAL-Sassuolo 0-2 (59' Adjapong, 90' Matri)

Il derby emiliano tra SPAL e Sassuolo ha visto la vittoria dei neroverdi per 0-2, arrivata grazie alle reti siglate da Adjapong al 59’ e da Matri al 90’. Nulla da fare per la squadra di mister Semplici, arrivata al secondo ko di fila dopo il brutto stop del weekend scorso contro la Fiorentina. Bene invece la formazione di De Zerbi, a quota 13 punti e al terzo posto dopo questa sfida superando così la Lazio. Babacar e soci continuano a sognare l’Europa, spinti da una classifica che continua a sorridere.

Le scelte di formazione. Semplici ha optato per il 3-5-2 con Petagna e Antenucci in avanti, schierando l’ex di turno Missiroli in mediana con Valdifiori. Turnover per il Sassuolo di De Zerbi, che lascia in panchina Di Francesco, Berardi e Boateng per inserire il tridente composto da Boga, Djuricic e Babacar.

Primo tempo senza gol. Nonostante una buona intensità, nessuna delle due formazioni in campo è riuscita a segnare entro il 45’. La prima grande occasione è capitata sui piedi di Felipe che, sugli sviluppi di un corner, ha costretto Consigli all’ottimo intervento ravvicinato. Gara aumentata di intensità minuto dopo minuto, con la compagine di mister De Zerbi che ha risposto con Boga al 30’. Bravo Gomis nell’occasione, mentre poco dopo Babacar ha cercato la soluzione personale senza però trovare lo specchio della porta avversaria.

Avvio di ripresa combattuto. La SPAL va in gol, ma la posizione di Simic impedisce alla formazione di Semplici di passare in vantaggio. Gol non convalidato dall’arbitro Abbattista che, però, poco dopo ha registrato l’1-0 neroverde di Adjapong. Rete importante per l’esterno del Sassuolo, aiutato dalla fortuna nell’occasione: la conclusione di Babacar è stata respinta da Gomis, Felipe per anticipare proprio Adjapong ha spedito la palla sul corpo del giovane esterno finita poi in fondo al sacco.

Sassuolo che ha sfiorato anche il raddoppio con Babacar, mentre la squadra di casa non è riuscita a impegnare più di tanto Consigli. Semplici ha richiamato in panca Kurtic al 68’ per Valoti, Valdifiori per Everton Luiz cinque minuti più tardi e Vicari per Paloschi all’82’. De Zerbi ha invece tirato fuori dal campo Adjapong al 72’ per Lirola, schierando poi Brignola per Boga al 79’. Proprio Brignola s’è visto poi annullare un gol per il fuorigioco di Lirola, autore del cross sul quale era arrivata la marcatura dell’ex Benevento fermata dal direttore di gara. L’ultimo cambio neroverde ha visto l’ingresso in campo di Matri per Babacar, ed è stato l’ex Milan e Juventus a chiudere i giochi al 90’ con una ripartenza letale per la SPAL. Ferraresi che escono dal campo a testa china, per il Sassuolo arriva un altro sorriso. Il terzo posto conferma la bontà della rosa e l'ottimo lavoro di De Zerbi.