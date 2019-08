© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claud Adjapong ha salutato Sassuolo sul suo profilo Instagram nel giorno della cessione in prestito all'Hellas Verona: "Dopo 11 anni è arrivato il momento di salutare questa grande famiglia che mi ha accolto da bambino e mi ha visto crescere e diventare uomo, dentro e fuori dal campo. Non dimenticherò mai che con questa maglia ho realizzato tanti sogni, dal giocare in serie A fino a giocare l’Europa League. Sassuolo sarà sempre la mia casa e lo porterò sempre nel cuore. Ora per me inizia un nuovo percorso che affronterò con umiltà, impegno e dedizione. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i tifosi, compagni, e tutta la famiglia NeroVerde. Grazie Sasol".