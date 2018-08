ADL: “Napoli? Criticati esponenti delle curve. Denuncio giornali scorretti”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In occasione della conferenza tenuta al San Nicola di Bari, il patron dei galletti Aurelio De Laurentiis ha parlato anche del Napoli. “Prevendita a rilento per la gara contro il Milan a causa delle contestazioni? I tifosi del Napoli sono 40 milioni nel mondo, vogliamo fare un'indagine per vedere quanti sono dalla mia parte? Io ho criticato solo alcuni esponenti delle curve, vuol dire 2-300 persone da una parte e altre 2-300 dall'altra parte. Poi ci sono giornalisti scorretti che denuncerò, qualcuno dice che mio figlio Luigi ha contattato Cavani. Mio figlio è qui, invece. A Dimaro, quando sono arrivato, ho sentito tante bugie. Poi ho chiamato la radio ufficiale e abbiamo fatto la rubrica 'Vero o falso'. Dopo tre giorni qualcuno è tornato a dire, più o meno, la verità", ha detto il presidente del Napoli.