ADL, Allan e Insigne: Raiola una chiave, il PSG l'altra

"Se l'offerta è in un contesto di mercato che mi consente di correre ai ripari in tempo, si può anche prendere in considerazione. Ma se invece si tratta di chiudere negli ultimi dieci giorni di mercato allora non si può fare". Queste le parole di oggi si Aurelio De Laurentiis in merito alle posizioni di Lorenzo Insigne e Allan. Riassumendo: se arriveranno offerte il Napoli è pronte ad ascoltarle, ma non nella seconda metà di agosto.

PSG: offerta bassa - Per quel che riguarda il centrocampista brasiliano il Paris Saint Germain è da tempo sulle sue tracce: il fatto però è semplice, i 60 milioni di euro che i francesi hanno nelle loro idee per strappare il giocatore al Napoli non bastano, e per questo motivo ancora non si sta muovendo niente, anche perché il giocatore è impegnato in Copa America e ci vorrà un po' di tempo per capire le sue reali intenzioni.

Attenzione a Raiola - Discorso diverso quello per Lorenzo Insigne. Con il passare dei giorni il suo addio al Napoli sembra avvicinarsi sempre più e una cosa è nota a tutti: se un giocatore esprime a Mino Raiola la sua volontà di cambiare aria al 99,9% il procuratore riesce ad accontentarlo. Nelle prossime ore ne sapremo di più, ma il primo passo dovrà arrivare proprio da Insigne.