ADL: "Ancelotti vuole James. Napoli, fidati di chi non ti ha mai tradito"

Attraverso le colonne del Corriere della Sera, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha commentato anche le recenti voci di mercato legate alla formazione di Carlo Ancelotti. "I nomi sul tavolo sono tanti. Carlo mi ha chiesto James Rodriguez, proviamo ad accontentarlo".

Ma Lozano e Manolas rappresentano trattative concrete? Non ha dubbi il produttore cinematografico. "Sì, ma ci sono anche altri giocatori che seguiamo. Lasciateci lavorare, partiamo comunque da una buona base. Ai napoletani dico di fidarsi di chi finora non li ha mai traditi", le parole del patron partenopeo in riferimento al recente approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus.