ADL: "Castrovilli mi piace tanto. Tonali? Spero Cellino lo ceda a 50 mln"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli non si ferma sul mercato e le idee sono tante, anche per il centrocampo. Ai microfoni del Corriere dello Sport, il presidente partenopeo, Aurelio De Laurentiis, ha parlato di due giovani italiani come Sandro Tonali e Gaetano Castrovilli che stanno facendo molto bene in questo inizio di stagione con le maglie di Brescia e Fiorentina: "Spero che l'amico Cellino possa vendere Tonali per 50 milioni, non so come ci starebbe nel nostro centrocampo e se il sistema sia adatto alle sue enormi qualità. Mentre Castrovilli mi piace tanto...".

Parole poi anche sul mercato di gennaio, con De Laurentiis che potrebbe anche non intervenire per rinforzare la rosa a disposizione di Ancelotti: "Non è detto, valuteremo a dicembre, per adesso non mi sembra che ci siano i motivi per farlo".