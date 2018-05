ADL e i tecnici: "Vincevamo anche prima, produttore più importante"

Il confronto con i precedenti allenatori, ma anche l'importanza in una società e in una squadra del tecnico che non è pari a quella del presidente. Questi solo alcuni dei temi affrontati da Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa a Castel Volturno (Clicca qui per la conferenza stampa integrale) . Questo un estratto: "Noi vincevamo anche prima, con giocatori di minor livello e con un monte salariale di un terzo o un quarto siamo arrivati secondi con Mazzarri. Lui e Benitez non se ne sono andati via per brutti rapporti con me, Mazzarri voleva andare alla Juve dopo due anni, l'ho fatto rimanere per altri due. Dopo quattro anni un progetto si può anche chiudere. E ho detto può, non "deve". Lo spagnolo aveva un contratto annuale con opzione per il secondo anno, che lui pensava non avessi esercitato, tanto che ebbe problemi con la moglie. Noi siamo arrivati quinti e non terzi per qualche errore sbagliato. Non è che abbiamo fatto male. Tutte le pedine in campo sono andate bene, la società è portante in ogni attività: il produttore è più importante del regista. Noi cerchiamo di condurre l'azienda nel miglior modo possibile".