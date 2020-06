ADL e il caso Floyd: "Apprezzo che i calciatori del Napoli abbiano solidarizzato con la protesta"

"Quello che è successo a Minneapolis con l’omicidio di George Floyd non può essere interpretato solo come un episodio di violenza di uno o più poliziotti. E’ qualcosa che va oltre. Deve far riflettere tutti, non solo gli americani. La violenza non può e non deve essere mai la soluzione a un problema". Questo il pensiero di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, in merito all'argomento che sta tenendo banco negli Stati Uniti (e non solo) con relative proteste. "Apprezzo che molti calciatori del Napoli abbiano solidarizzato con la protesta che dilaga in tutto il mondo. Non possiamo più accettare episodi di brutalità e di razzismo. Dobbiamo reagire", il messaggio su Twitter.



Quello che è successo a Minneapolis con l’omicidio di George Floyd non può essere interpretato solo come un episodio di violenza di uno o più poliziotti. E’ qualcosa che va oltre. Deve far riflettere tutti, non solo gli americani (continua) — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) June 2, 2020