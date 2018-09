ADL e il Ferguson del Napoli: da Reja a Sarri, ora tocca ad Ancelotti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un allenatore a vita, il Sir Alex Ferguson del Napoli. Questa l'intenzione di Aurelio De Laurentiis con ogni tecnico - o quasi - transitato per Castel Volturno. Perché il patron partenopeo questa mattina al Corriere dello Sport ha ammesso di volersi affidare a Carlo Ancelotti per tanti anni ancora, ma non è una novità per quanto riguarda le dichiarazioni del patron azzurro.

Già nel 2008 il numero uno campano rivelò di voler andare avanti a lungo con Edy Reja, tecnico silurato un anno dopo per fare spazio a Roberto Donadoni. Ma il rapporto tra ADL e Reja s'è tenuto buono, infatti il presidente partenopeo ha pensato proprio a lui (che, tra l'altro, è stato in visita a Dimaro durante il ritiro estivo) per la cantera azzurra oppure per il nuovo corso del Bari.

Anche nel 2011 e 2012, De Laurentiis ha parlato di Walter Mazzarri come tecnico ideale per costruire un lungo percorso insieme, ma nel 2013 l'ex tecnico della Reggina preferì interrompere il rapporto con i campani prima di legarsi poco dopo all'Inter.

Stesso discorso con Rafa Benitez, tecnico che ha portato gli ultimi successi all'ombra del Vesuvio con una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. De Laurentiis ha provato a trattenerlo fino a poche settimane dalla fine della stagione 2014-15: lo spagnolo chiedeva garanzie sulle strutture e un adeguato business-plan per potenziare squadra e Società. Poi arrivò il Real Madrid - per il dopo Ancelotti - e Benitez non riuscì a resistere alla chiamata della casa blanca.

L'ultimo 'caso' è quello legato a Maurizio Sarri: De Laurentiis ha provato a trattenerlo fino al termine dell'ultimo campionato, poi - senza aver ricevuto una risposta da parte del tecnico in merito al rinnovo - ha deciso di virare su Ancelotti. L'intenzione del patron, almeno stando alle sue dichiarazioni, è sempre stata quella di legarsi a un allenatore per iniziare un ciclo di lunga durata. In futuro staremo a vedere se il rapporto con Carletto andrà avanti secondo le intenzioni del presidente.