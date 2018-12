Intervenendo a Radio Kiss Kiss, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato anche della designazione di Mazzoleni come arbitro della gara contro l'Inter: "Mi preoccupa, con noi è sempre stato cattivo ed anche non imparziale. Mi date una brutta notizia. Mi raccomando, comportatevi da persone per bene! La VAR è stata inserita per tutelare anche gli investimenti, non immaginavo potesse essere un ulteriore strumento in mano agli arbitri. Noi finanziamo gli arbitri, se dovessimo dire ci siamo stancati possiamo riprenderci il pallino del gioco e poi chiederebbero perché! Ci deve essere la capacità di essere equidistanti, chi sta al VAR deve stoppare tutto quando ci sono gli episodi altrimenti restano i dubbi su un sistema che vogliono indirizzare l'acqua a certi mulini!".