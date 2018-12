ADL: "Milik regalo di Natale. Chelsea in EL? Speriamo in semifinale"

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall'inizio della cena di Natale degli azzurri: "Voglio fare un bel mercante in fiera, ho fatto stampare delle carte con le facce dei giocatori e voglio vedere chi vende e chi compra. Stasera ci sarà anche il vincitore di X Factor, Anastasio. Alcune sconfitte le avevamo messe in conto, parlavamo di 8 o 9 e invece ne sono arrivate meno. Quando si cambia è chiaro che non si possa fare tutto e subito, pensiamo alla Ferrari, quando cambia una macchina deve essere messa a punto. Il Napoli è una famiglia, per me lo era anche quando facevamo i film. Tutti sono fondamentali per completare l'opera, facciamo un viaggio tutti insieme. L'Europa League? Mia moglie è di Ginevra, quindi di parte francese, Zurigo invece è tedesca. Milik è un bel regalo di Natale, ci abbiamo sempre creduto ma purtroppo si è infortunato due volte. Sono sempre stato contrario all'Europa League ma a furia di parlarne male la UEFA ha cambiato qualcosa. Arrivare fino in fondo può essere interessante. Ci sono Arsenal e Chelsea, speriamo di divertirci. Finale col Chelsea? Magari in semifinale".