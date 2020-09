ADL positivo durante l'assemblea. Ma la Lega Serie A fa sapere: protocolli anti-Covid rispettati

È Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, il presidente di Serie A positivo al Coronavirus, come comunicato in mattinata dalla società azzurra. Ieri, al termine dell'assemblea alla quale i venti numeri uno del massimo campionato hanno partecipato in presenza, De Laurentiis è uscito dall'albergo senza mascherina, rispondendo in maniera sintetica alle domande dei giornalisti presenti.

Ad ogni modo - ha fatto prontamente sapere la Lega di Serie A non appena è diventata ufficiale la notizia della positività di De Laurentiis - durante i lavori della Lega non era indispensabile indossare la mascherina perché - riporta SportMediaset - sono stati rispettati i protocolli anti Covid e il distanziamento sociale.