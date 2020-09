ADL positivo, ma da venerdì scorso nessun contatto col Napoli. Le amichevoli non sono a rischio

Arrivano ulteriori aggiornamenti in merito alla notizia della positività al Coronavirus del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. "La situazione è monitorata ma tranquilla - fa sapere il giornalista Carlo Alvino di Radio Kiss Kiss Napoli -. Sono stati già effettuati a squadra, tecnici e dirigenti due tamponi dal ritorno da Castel di Sangro (entrambi negativi) ed un altro è stato effettuato stamane, così come da programma. Non dovrebbero essere a rischio le due amichevoli già programmate. Da venerdì scorso nessun contatto tra la squadra e De Laurentiis che dopo la riunione in Lega di ieri è tornato a Capri".

Domani pomeriggio il Napoli dovrà giocare un'amichevole contro il Pescara, al San Paolo. Mentre domenica la squadra dovrebbe giocare a Lisbona contro lo Sporting.